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Суд отклонил жалобу России по иску Ощадбанка на $1,3 млрд

Комментариев: 3
Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и не обоснованы, заявили в Ощадбанке.
Ощадбанк одержал еще одну победу над Россией в деле на $1,3 млрд
Ощадбанк одержал еще одну победу над Россией в деле на $1,3 млрд
РБК-Украина

Парижский апелляционный суд вынес решение в пользу украинского Ощадбанка, которым отклонил попытку России приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка в четверг, 24 октября.

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Как отмечается в сообщении, решением арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной республики Крым.

В Ощадбанке сообщили, что основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может привести ей вред.

“По результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и не обоснованы“, – говорится в сообщении.

Напомним, Ощадбанк получил документы для взыскания компенсации с РФ.

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Теги: Россия, Украина, Крым, суд, Ощадбанк, убытки, арбитраж
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Комментариев (3)
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Вертел_кацапов  (аноним)  24.10.2019, 20:04
Оценка:  0
Вертел_кацапов
Прекрасно, что кацапы тупые и не понимают что несут в комментах!
Антибес    24.10.2019, 19:22
Оценка:  -4
Антибес
Прекрасно!После того как эти деньги будут перечислены,мы уже не сможем кукарекать что Крым-это Украина,т.к.получили за Крым компенсацию.)))))))
Андрей_и_Богдан    24.10.2019, 19:59
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Тебе кукарекать привычно Можешь продолжать.
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