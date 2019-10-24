Суд отклонил жалобу России по иску Ощадбанка на $1,3 млрд

Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и не обоснованы, заявили в Ощадбанке.

Ощадбанк одержал еще одну победу над Россией в деле на $1,3 млрд РБК-Украина

Парижский апелляционный суд вынес решение в пользу украинского Ощадбанка, которым отклонил попытку России приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка в четверг, 24 октября.

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Как отмечается в сообщении, решением арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной республики Крым.

В Ощадбанке сообщили, что основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может привести ей вред.

“По результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и не обоснованы“, – говорится в сообщении.

Напомним, Ощадбанк получил документы для взыскания компенсации с РФ.

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