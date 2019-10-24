Безос потерял 7 млрд долларов из-за неудачной отчетности Amazon

Компания отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов.

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около 7 млрд долларов из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании, сообщает телеканал CNBC.

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24 октября Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.

Из-за падения котировок Безос потерял 6,9 млрд долларов.

Безосу принадлежат 57,6 млн акций Amazon. На закрытии торгов на американской бирже NASDAQ котировки отыграли падение и поднялись на 1,06%, до 1,7 тыс долларов за бумагу.

Согласно отчету Amazon, в четвертом квартале 2019 года чистая прибыль от продаж прогнозируется в диапазоне 80-86,5 млрд долларов, тогда как аналитики ожидали 87,3 млрд долларов. Компания также прогнозирует 1,2-2,9 млрд долларов операционной прибыли, а аналитики рассчитывали на сумму вдвое больше – 4,19 млрд долларов.

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Напомним, глава Amazon продал акции компании почти на $2 млрд.



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