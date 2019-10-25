НАК: Суд Амстердама арестовал акции Южного потока

“Почему никто не пишет, что 23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций Южного потока (South Stream Transport B.V.), которая, кстати, отвечает за строительство и управление Турецким потоком“, - написал Витренко.

Он добавил, что это было сделано “в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза.