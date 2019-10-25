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НАК: Суд Амстердама арестовал акции Южного потока

Комментариев: 2
Голландский суд арестовал 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая отвечает за строительство и управление Турецким потоком.
На акции дочки Газпрома наложен арест в Голландии
На акции дочки Газпрома наложен арест в Голландии
turkstream.info
Окружной суд Амстердама арестовал акции компании South Stream Transport B.V., которая строит

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морскую часть газопровода Турецкий поток. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.
“Почему никто не пишет, что 23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций Южного потока (South Stream Transport B.V.), которая, кстати, отвечает за строительство и управление Турецким потоком“, - написал Витренко.
Он добавил, что это было сделано “в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза.

Напомним, Газпром и Нафтогаз подготовили новые взаимные иски.

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Теги: газ, суд, Газпром, Нафтогаз, акции, арест, Южный поток
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.10.2019, 18:51
Оценка:  -1
гость
а почему нет новости что в Болгарии началось строительство ветки в сторону газопровода ЮП
да и турки свою часть достраивают
Андрей_и_Богдан    25.10.2019, 18:41
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
На каждый хитрый "поток" найдется суд с резьбой
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