НАК: Суд Амстердама арестовал акции Южного потока
Голландский суд арестовал 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая отвечает за строительство и управление Турецким потоком.
Окружной суд Амстердама арестовал акции компании South Stream Transport B.V., которая строит
Читай также: В РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25%морскую часть газопровода Турецкий поток. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.
“Почему никто не пишет, что 23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций Южного потока (South Stream Transport B.V.), которая, кстати, отвечает за строительство и управление Турецким потоком“, - написал Витренко.
Он добавил, что это было сделано “в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза.
Напомним, Газпром и Нафтогаз подготовили новые взаимные иски.
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да и турки свою часть достраивают