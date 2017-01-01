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Оператор Турецкого потока отреагировал на арест акций

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В South Stream подтвердили, что Окружной суд Амстердама арестовал ее акции по иску Нафтогаза.
Турецкий поток начали заполнять газом
Турецкий поток начали заполнять газом
turkstream.info

Арест акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода Турецкий поток, не повлияет на строительство или эксплуатацию трубопровода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение компании в пятницу, 25 октября.

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В South Stream подтвердили, что Окружной суд Амстердама арестовал акции компании по иску Нафтогаза.

“Данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода Турецкий поток. Акции остаются в собственности ООО Газпром трансгаз Краснодар. На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему Турецкий поток, запланированным на конец 2019 года“, – говорится в сообщении.

Напомним, суд Амстердама арестовал акции Южного потока.

НАК: Суд Амстердама арестовал акции Южного потока

Источник: http://finance.bigmir.net/business/102639-NAK-Syd-Amsterdama-arestoval-akcii-Ujnogo-potoka
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Теги: газ, суд, Нафтогаз, Голландия, акции, акция, Нидерланды, Амстердам, арест, Южный поток, газопровод
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