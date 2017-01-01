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Нафтогаз готовит новый иск против Газпрома

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Украинская сторона намерена подать новый иск в отношении российской энергетической компании Газпром.
Представители Украины на газовых переговорах в Брюсселе
Представители Украины на газовых переговорах в Брюсселе
Юрий Витренко / Facebook
Нафтогаз приступил к подготовке нового иска к Газпрому. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook в понедельник, 28 октября.

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Таким образом он прокомментировал переговоры в Брюсселе между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу дальнейшей судьбы транзита российского газа через украинскую территорию.
 
“Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе“, – написал Витренко.
 
Действующий 10-летний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о переговорах в Брюсселе.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, иск, российский газ
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