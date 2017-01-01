Нафтогаз готовит новый иск против Газпрома

Украинская сторона намерена подать новый иск в отношении российской энергетической компании Газпром.

Нафтогаз приступил к подготовке нового иска к Газпрому. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook в понедельник, 28 октября. Читай также: Нафтогаз впервые купил газ на биржевых торгах



Таким образом он прокомментировал переговоры в Брюсселе между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу дальнейшей судьбы транзита российского газа через украинскую территорию.



“Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе“, – написал Витренко.



Действующий 10-летний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года.