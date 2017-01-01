Крупнейшие мобильные операторы подписали меморандум с Кабмином

Правительство пообещало конкурентные условия операторам, чтобы те могли покрыть всю Украину мобильным интернетом.

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина, lifecell, Интертелеком и премьер-министр Алексей Гончарук от лица государства во вторник, 29 октября, подписали меморандум о перераспределении частот и покрытии территории Украины качественной связью и мобильным цифровым интернетом.

“Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета. Как результат - у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А у украинцев - качественная связь в селах и на дорогах“, - заявил Гончарук на своей странице в Facebook.

Со стороны операторов подписи под документом поставили президент Интертелекома Борис Акулов, директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина Ольга Дейнега, главный исполнительный директор ООО lifecell Исмет Языджы и президент Киевстара Александр Комаров.

“Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке нашей страны должен быть доступный, качественный интернет и связь“, – сказал Гончарук.

Он также добавил, что правительство со своей стороны готово оказать мобильным операторам максимальную поддержку.

Напомним, что Vodafone Украина покупают азербайджанцы.

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