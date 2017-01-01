Укрзализныця готовится к размещению акций

Благодаря IPO планируется привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, говорят в компании.

Министерство инфраструктуры, Укрзализныця и ЕБРР во вторник, 29 октября, подписали соглашение о начале сотрудничества по подготовке компании к первичному публичному размещению акций. Об этом сообщил глава правления Укрзализныця Евгений Кравцов в Facebook.

“Это не только о приватизации, это о повышении эффективности, улучшения работы компании, повышение уровня прозрачности, искоренения коррупции“, - написал он.

По словам Кравцова, благодаря IPO планируется привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет и вывести Укрзализныцю на первые места среди транспортных компаний мира.

“Старт IPO для нас - это признание результатов работы. И очень показательно, что мы стали первой государственной компанией Украины, которая сделала реальные шаги к публичному размещению акций“, - подчеркнул глава правления.

Стоит отметить, что сегодня в Мариуполе Кабмин и ЕБРР также подписали меморандум о взаимопонимании относительно программы финансирования региональных дорог в Украине.

Напомним, Укрзализныця массово уволила менеджеров пассажирского сектора.

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