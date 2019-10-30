Коболев заявил о состоянии эквилибриума на газовом рынке

На украинском рынке газа зафиксировано уникальное состояние равновесия, когда уровень закачки и отбора были равны нулю.

Накануне газовый рынок Украины был в состоянии эквилибриума, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

Согласно его данным на 6:00 29 октября, закачка и отбор газа в подземные хранилища были равны нулю при запасах 21,742 млрд куб. м.

“У людей с деформацией сознания, вызванной работой с природным газом, есть два сезона: весенне-летний (сезон закачки газа) и осенне-зимний (сезон выкачки газа). Сегодня украинская ГТС и весь газовый рынок находится в уникальном промежуточном состоянии эквилибриума (лат. aequus “равный“ + libra “весы“)“, - отметил Коболев.

В этом году запасы газа Украины увеличились в 2,5 раза и достигли 10-летнего максимума. ПХГ заполнены на 70%.

Напомним, Россия предложила ЕС получать доход от работы “Северного потока — 2“.



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