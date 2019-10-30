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Дания разрешила строительство Северного потока-2

Комментариев: 5
Компания Nord Stream 2 начнет подготовительные работы и трубоукладку в водах Дании в ближайшие недели.
Строительство газопровода Северный поток-2
Строительство газопровода Северный поток-2
nord-stream2.com

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку российского газопровода Северный поток-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 30 октября.

“Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море“, – говорится в сообщении.

По оценке агентства, именно этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

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Отмечается, что разрешение выдано в соответствии с законом о континентальном шельфе и на основании обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву.

В свою очередь оператор Северного потока-2 сообщил, что уже уложено более 2100 км газопровода (общая длина газопровода свыше 1200 км – 2400 км по двум ниткам – ред.). Nord Stream 2 начнет подготовительные работы и трубоукладку в водах Дании в ближайшие недели.

Как известно, Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство Северного потока-2.

Напомним, Россия предложила ЕС получать доход от работы “Северного потока — 2“.

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Теги: газ, Дания, Северный поток, Балтийское море, разрешение, газопровод
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  30.10.2019, 18:02
Оценка:  +1
гость
Врут проклятые. Никакого газопровода не будет.
Это фейк, как крымский мост.
Boxerogos    30.10.2019, 17:54
Оценка:  0
Boxerogos
Ого!!!))))))))
КульныйПэрэць    30.10.2019, 17:37
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Ну и где здесь Пэрэмога,я вас спрашиваю? :-)
WTF2wtf    30.10.2019, 17:44
Оценка:  0
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес,
а ты все скачешь,
упоротый шизоид-украинофоб из раши ...
Boxerogos    30.10.2019, 17:53
Оценка:  0
Boxerogos
Пэрэць,не обращай внимания на этого бота.Ему то Кыць мерещится постоянно,то Антибес.Параноидальная шизофрения-она такая!)))))))))))
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