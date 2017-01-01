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Нафтогаз отреагировал на решение Дании по СП-2

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Позиция Дании лишь задержала российский проект на некоторое время, констатировал Коболев.
Дания месяцами откладывала решение, но все таки выдала разрешение на строительство газопровода
Дания месяцами откладывала решение, но все таки выдала разрешение на строительство газопровода
nord-stream2.com
Глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании о разрешении строительства российского газопровода Северный поток-2. Об этом он написал в Facebook в среду, 30 октября.
 
“Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическую оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения“, - пишет Коболев.
 
По его словам, эффективно противодействовать агрессии могут только санкции крупных западных государств. “Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении“, - добавил он.
 
“А нам свое делать. Еще важнее становится завершения реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза. Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между Нафтогазом и Газпромом, а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС“, - заявил глава Нафтогаза.
 

Напомним, Коболев заявил о состоянии эквилибриума на газовом рынке.

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Теги: Россия, Нафтогаз, Дания, Северный поток, газопровод, транзит газа, Андрей Коболев
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