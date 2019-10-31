Apple объявила о рекордной выручке

В четвертом фискальном квартале выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла 64 млрд долларов.

Компания Apple отчиталась о квартальной выручке – она выросла на 2% и составила 64 млрд долларов. Прибыль упала на 4% по сравнению с прошлым годом, до 13,7 млрд долларов, передает AFP Читай также: В Киеве состоялся Украино-Израильский Инновационный Саммит



Apple готовится к запуску нового стримингового ТВ-сервиса на этой неделе и сообщает о значительном росте доходов в сегменте услуг, который включает в себя музыку, цифровые платежи и программные продукты, а также сегменте аксессуаров.



Главный исполнительный директор Тим Кук заявил, что Apple показала лучший прирост доходов за четвертый финансовый квартал. Акции Apple на фоне отчетности выросли на 2%.

