Apple объявила о рекордной выручке
В четвертом фискальном квартале выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла 64 млрд долларов.
Компания Apple отчиталась о квартальной выручке – она выросла на 2% и составила 64 млрд долларов. Прибыль упала на 4% по сравнению с прошлым годом, до 13,7 млрд долларов, передает AFP.
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Apple готовится к запуску нового стримингового ТВ-сервиса на этой неделе и сообщает о значительном росте доходов в сегменте услуг, который включает в себя музыку, цифровые платежи и программные продукты, а также сегменте аксессуаров.
Главный исполнительный директор Тим Кук заявил, что Apple показала лучший прирост доходов за четвертый финансовый квартал. Акции Apple на фоне отчетности выросли на 2%.
Выручка Apple во втором квартале достигла 58 млрд долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,46, снизившись на 10%. 61% от квартального дохода Apple составили международные продажи.
Напомним, Безос потерял 7 млрд долларов из-за неудачной отчетности Amazon.
Напомним, Безос потерял 7 млрд долларов из-за неудачной отчетности Amazon.
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