Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Apple объявила о рекордной выручке

Комментариев: 1
В четвертом фискальном квартале выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла 64 млрд долларов.
Выручка Apple составила 64 млрд долларов
Выручка Apple составила 64 млрд долларов
depositphotos.com
Компания Apple отчиталась о квартальной выручке – она выросла на 2% и составила 64 млрд долларов. Прибыль упала на 4% по сравнению с прошлым годом, до 13,7 млрд долларов, передает AFP.

Читай также: В Киеве состоялся Украино-Израильский Инновационный Саммит


 
Apple готовится к запуску нового стримингового ТВ-сервиса на этой неделе и сообщает о значительном росте доходов в сегменте услуг, который включает в себя музыку, цифровые платежи и программные продукты, а также сегменте аксессуаров. 
 
Главный исполнительный директор Тим Кук заявил, что Apple показала лучший прирост доходов за четвертый финансовый квартал. Акции Apple на фоне отчетности выросли на 2%.
 
Выручка Apple во втором квартале достигла 58 млрд долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,46, снизившись на 10%. 61% от квартального дохода Apple составили международные продажи.

Напомним, Безос потерял 7 млрд долларов из-за неудачной отчетности Amazon.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: новости компаний, Apple, доходы, выручка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Антибес    31.10.2019, 12:42
Оценка:  0
Антибес
Ещё бы!Ведь любой кто продавал бы такое количество подобной хуeты для лохов по космическим ценам,рапортовал о неземной выручке.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь