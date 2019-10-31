Нафтогаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре

Предприятия КП Днепротеплоэнерго используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности и имеют значительные долги перед Нафтогазом.

Нафтогаз предостерег жителей некоторых населенных пунктов Днепропетровской области о возможном срыве отопительного сезона из-за бездействия местной власти. Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 31 октября.

“НАК Нафтогаз Украины предупреждает жителей г. Днепра, Пятихатки, пгт Софиевка, с. Лиховка и с. Саксагань, которым поставляют тепло предприятия КП Днепротеплоэнерго: ГП Софиивкатеплоэнерго, ГП Схидтеплоэнерго и ГП Пивдентеплосеть, о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти“, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что данные предприятия обратились к Нафтогазу для заключения договоров на поставку природного газа. Вместе с этим они используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, которые накопили значительные долги перед Нафтогазом за ранее использованный газ.

“В соответствии с требованиями статьи 22 закона Украины О теплоснабжении эти предприятия обязаны были для заключения договора перевести на себя долги предшественников. Однако теплопроизводители категорически отказываются выполнять требования законодательства“, – отметили в Нафтогазе.

Первый зампредседателя правления Нафтогаза Сергей Перелома подчеркнул, что эта проблема появилась не сегодня и у местных властей было достаточно времени для решения вопроса с задолженностью теплопоставщиков.

“Нафтогаз неоднократно наблюдал ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти “долговые ямы“ исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действует под контролем представителей местной власти. Такая безответственность превращает население на жертв недобросовестных предпринимателей и чиновников“, – рассказал Перелома.

Ранее в четверг сообщалось, что в Днепре на левом берегу около 100 человек перекрыли Донецкое шоссе, протестуя против резкого повышения тарифов на отопление.

Напомним, депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ.

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