Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нафтогаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре

Комментариев: 1
Предприятия КП Днепротеплоэнерго используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности и имеют значительные долги перед Нафтогазом.
Нафтогаз ждет, когда ему вернут долги
Нафтогаз ждет, когда ему вернут долги
depositphotos.com

Нафтогаз предостерег жителей некоторых населенных пунктов Днепропетровской области о возможном срыве отопительного сезона из-за бездействия местной власти. Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 31 октября.

“НАК Нафтогаз Украины предупреждает жителей г. Днепра, Пятихатки, пгт Софиевка, с. Лиховка и с. Саксагань, которым поставляют тепло предприятия КП Днепротеплоэнерго: ГП Софиивкатеплоэнерго, ГП Схидтеплоэнерго и ГП Пивдентеплосеть, о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти“, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что данные предприятия обратились к Нафтогазу для заключения договоров на поставку природного газа. Вместе с этим они используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, которые накопили значительные долги перед Нафтогазом за ранее использованный газ.

“В соответствии с требованиями статьи 22 закона Украины О теплоснабжении эти предприятия обязаны были для заключения договора перевести на себя долги предшественников. Однако теплопроизводители категорически отказываются выполнять требования законодательства“, – отметили в Нафтогазе.

Первый зампредседателя правления Нафтогаза Сергей Перелома подчеркнул, что эта проблема появилась не сегодня и у местных властей было достаточно времени для решения вопроса с задолженностью теплопоставщиков.

“Нафтогаз неоднократно наблюдал ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти “долговые ямы“ исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действует под контролем представителей местной власти. Такая безответственность превращает население на жертв недобросовестных предпринимателей и чиновников“, – рассказал Перелома.

Ранее в четверг сообщалось, что в Днепре на левом берегу около 100 человек перекрыли Донецкое шоссе, протестуя против резкого повышения тарифов на отопление.

Напомним, депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Нафтогаз, отопление, Днепр, долги, жкх тарифы отопление, Днепропетровская область, отопительный сезон, котельня, коммунальные долги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.10.2019, 16:31
Оценка:  0
гость
Та ну пля! Ведь газ загодя купили по демпинговым ценам и многие предоплату внесли! Или мамакобелева опять счета языком слизала?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь