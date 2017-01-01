Маск внес пожертвование на посадку миллиона деревьев

Бизнесмен поддержал инициативу американского блогера собрать денег на высадку 20 миллионов деревьев.

Известный американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск пожертвовал денег на посадку одного миллиона деревьев. Об этом он написал в Twitter.

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Маск поддержал инициативу американского блогера MrBeast, запустившего благотворительную акцию по высадке 20 миллионов деревьев.

Бизнесмен попросил инициатора вкратце объяснить суть инициативы, а получив ответ внес свое пожертвование. Маск написал - “Хорошо, звучит достойно. Пожертвую 1 миллион“.

Ok, sounds legit, will donate 1M trees — Treelon (@elonmusk) 29 октября 2019 г.

Цель кампании собрать до конца 2019 года 20 миллионов долларов, чтобы высадить столько же деревьев. Согласно заявлению организаторов, один саженец оценивается в 1 доллар.

Также Мска изменил имя профиля в Twitter на Treelon, и вместо своего фото опубликовал изображение деревьев.

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