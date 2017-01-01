Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами

Специализированное отделение холдинга будет заниматься закупкой и продажей нефтепродуктов.

Нафтогаз Украины создал специализированную компанию Нафтогаз Ойл Трейдинг, которая будет заниматься закупкой и продажей нефтепродуктов и нефтехимических продуктов в интересах всех предприятий группы, а также будет вести самостоятельную трейдинговую деятельность.Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читай также: Украинцы сокращают долги за коммунальные услуги

Отмечается, что такая централизация позволит существенно повысить эффективность и прозрачность операций по покупке-продаже нефтепродуктов в интересах предприятий группы Нафтогаз.

Сообщается, что Нафтогаз Ойл Трейдинг также должен стать полноценным участником рынка нефтепродуктов и приносить группе Нафтогаз дополнительный доход за счет трейдинговой деятельности.

Нафтогаз Ойл Трейдинг будет осуществлять закупку/продажу нефтепродуктов как собственного производства группы Нафтогаз, так и продукции других производителей.

Читай также: Депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ

Руководителем компании назначен Юрий Кузьмин, который с 2015 года отвечает за торговые операции с жидкими углеводородами и закупку сырья в компании Укргаздобыча.

Напомним, Нафтогаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram