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Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами

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Специализированное отделение холдинга будет заниматься закупкой и продажей нефтепродуктов.
Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами
Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами
depositphotos.com

Нафтогаз Украины создал специализированную компанию Нафтогаз Ойл Трейдинг, которая будет заниматься закупкой и продажей нефтепродуктов и нефтехимических продуктов в интересах всех предприятий группы, а также будет вести самостоятельную трейдинговую деятельность.Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что такая централизация позволит существенно повысить эффективность и прозрачность операций по покупке-продаже нефтепродуктов в интересах предприятий группы Нафтогаз.

Сообщается, что Нафтогаз Ойл Трейдинг также должен стать полноценным участником рынка нефтепродуктов и приносить группе Нафтогаз дополнительный доход за счет трейдинговой деятельности.

Нафтогаз Ойл Трейдинг будет осуществлять закупку/продажу нефтепродуктов как собственного производства группы Нафтогаз, так и продукции других производителей.

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Руководителем компании назначен Юрий Кузьмин, который с 2015 года отвечает за торговые операции с жидкими углеводородами и закупку сырья в компании Укргаздобыча. 

Напомним, Нафтогаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре.

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Теги: нефть, топливо, Нафтогаз, нефтепродукты
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