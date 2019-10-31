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Банки Украины заработали рекордные $2 млрд

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За январь-сентябрь текущего года прибыль банков достигла почти 48,5 миллиардов гривен.
Регулятор констатирует рекордную прибыль банковской системы
Регулятор констатирует рекордную прибыль банковской системы
Пресс-центр НБУ

За три квартала 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд гривен чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национального банка в четверг, 31 октября.

В общем доходы банков за девять месяцев текущего года выросли на 28% до 184 млрд гривен, расходы - на 2% до 136 млрд гривен.

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При этом в Украине уменьшилось количество и доля убыточных банков.

Так, из 76 платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 49,6 млрд гривен, что перекрыло убытки 10 банков на общую сумму 1,3 млрд гривен, а по итогам 2018 убыточными были 14 из 77 действующих на тот момент банков.

Отмечается, прибыль за 9 месяцев была сформирована в основном ПриватБанком (27,4 млрд гривен) и группой банков с западным иностранным капиталом (12,8 млрд гривен).

Напомним, в НБУ рассказали, как проверять подлинность купюр.

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Теги: банки, банк, НБУ, банки Украины, прибыль
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