Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Южмаш получит заказ от американского Firefly - Таран

Комментариев: 0
Южмаш получил заказ от Firefly на производство ракетных деталей. Контракт между компаниями оценивается в $15 млн.
Компания Firefly предложила заводу Южмаш контракт на серийное производство ракетных деталей
Компания Firefly предложила заводу Южмаш контракт на серийное производство ракетных деталей
facebook.com/yuzhmash

Американо-украинская космическая компания Firefly предложила заводу Южмаш контракт на серийное производство ракетных деталей. Об этом сообщил глава аналитического центра Ейдос Виктор Таран в своем Facebook.

Читай также: Украина отправила США конструкции для ракеты-носителя Antares

По его мнению, предварительная оценка стоимости контракта $15 млн.

Эта сумма позволит предприятию закрыть долги. По состоянию на 2019 год общий долг Южного машиностроительного завода составляет 375 млн грн. Сюда входит задолженность по зарплате, электроэнергии и налоги.

Для Firefly Aerospace завод должен произвести ракетные детали - 100 камер сгорания, 500 агрегатов автоматики и 40 турбонасосов.

Напомним, Южмаш отправил в США две основные конструкции ракеты Antares.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ракеты, контракт, заказ, Южмаш
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь