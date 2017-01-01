Южмаш получит заказ от американского Firefly - Таран

Южмаш получил заказ от Firefly на производство ракетных деталей. Контракт между компаниями оценивается в $15 млн.

Американо-украинская космическая компания Firefly предложила заводу Южмаш контракт на серийное производство ракетных деталей. Об этом сообщил глава аналитического центра Ейдос Виктор Таран в своем Facebook.

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По его мнению, предварительная оценка стоимости контракта $15 млн.

Эта сумма позволит предприятию закрыть долги. По состоянию на 2019 год общий долг Южного машиностроительного завода составляет 375 млн грн. Сюда входит задолженность по зарплате, электроэнергии и налоги.

Для Firefly Aerospace завод должен произвести ракетные детали - 100 камер сгорания, 500 агрегатов автоматики и 40 турбонасосов.

Напомним, Южмаш отправил в США две основные конструкции ракеты Antares.

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