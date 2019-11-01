В Украине запустили скважину на 2 млрд кубов газа
Нафтогаз ввел в эксплуатацию газовую скважину №34 в Харьковской области. Об этом сообщает глава компании Андрей Коболев в Facebook в пятницу, 1 ноября.
“Геологи по результатам 3D-сейсмики определили местоположение, а команда Укрбургаза на отечественном станке пробурила скважину глубиной 5810 м и получила промышленный газ”, - написал он.
По его данным, после регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 000 кубов газа и 4 тонны конденсата. Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока - более 2 млрд кубов.
“Приветствую специалистов дивизионов Техническое обеспечение и Интегрированный газ с замечательным результатом. Сочетание опыта наших буровиков и современных технологий позволяет ставить большие цели и достигать их. Более 100 млн кубов газа в год - существенный плюс к газовому балансу страны”, - добавил глава Нафтогаза.
Напомним, в НБУ сообщили, что объем транзита природного газа через Украину может сократиться.
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Кацап еб...а..ный! Ты, тварь, даже мысль свою, убогую нормально выразить не можешь!
У тебя, паскуда, ошибка на ошибке. У тебя мозг идиота. Ты не должен жить.
Срочно, выпей яд или прыгни с моста. Сдохни
PS Прежде, убей свою мамашу-потаскуху
Паскуда кацапская, свою точку зрения, засунь себе в жопу и иди накуй! Выблядок московитский
ну если в данном случае "дерьмо" это ТЫ, то да)))
хотя опять таки никто не налетал, а выразили свою точку зрения, что всем на ТЕБЯ п0xyй уе6ыш, вот и всё)))
на всем насрать на тебя уе6ыш!!!
ну построили, ну и хорошо. еслиб вот такими стройками и разработками занимались а не ныли и клянчили и не до войны бы было.
опять таки это харьков - восток, у западенсов только памятники сносят и мусорки палят
Прогнозы будут делать.
Выблядки московитские