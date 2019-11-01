В Украине запустили скважину на 2 млрд кубов газа

Скважину в Харьковской области пробурили глубину почти в шесть тысяч метров. За год планируется добывать 450 миллионов кубометров.

В сентябре среднемесячный объем добычи газа в Украине упал до трехлетнего минимума reform.energy

Нафтогаз ввел в эксплуатацию газовую скважину №34 в Харьковской области. Об этом сообщает глава компании Андрей Коболев в Facebook в пятницу, 1 ноября.

“Геологи по результатам 3D-сейсмики определили местоположение, а команда Укрбургаза на отечественном станке пробурила скважину глубиной 5810 м и получила промышленный газ”, - написал он.

По его данным, после регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 000 кубов газа и 4 тонны конденсата. Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока - более 2 млрд кубов.

“Приветствую специалистов дивизионов Техническое обеспечение и Интегрированный газ с замечательным результатом. Сочетание опыта наших буровиков и современных технологий позволяет ставить большие цели и достигать их. Более 100 млн кубов газа в год - существенный плюс к газовому балансу страны”, - добавил глава Нафтогаза.

Напомним, в НБУ сообщили, что объем транзита природного газа через Украину может сократиться.



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