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В Украине запустили скважину на 2 млрд кубов газа

Комментариев: 9
Скважину в Харьковской области пробурили глубину почти в шесть тысяч метров. За год планируется добывать 450 миллионов кубометров.
В сентябре среднемесячный объем добычи газа в Украине упал до трехлетнего минимума
В сентябре среднемесячный объем добычи газа в Украине упал до трехлетнего минимума
reform.energy

Нафтогаз ввел в эксплуатацию газовую скважину №34 в Харьковской области. Об этом сообщает глава компании Андрей Коболев в Facebook в пятницу, 1 ноября.

“Геологи по результатам 3D-сейсмики определили местоположение, а команда Укрбургаза на отечественном станке пробурила скважину глубиной 5810 м и получила промышленный газ”, - написал он.

По его данным, после регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 000 кубов газа и 4 тонны конденсата. Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока - более 2 млрд кубов.

“Приветствую специалистов дивизионов Техническое обеспечение и Интегрированный газ с замечательным результатом. Сочетание опыта наших буровиков и современных технологий позволяет ставить большие цели и достигать их. Более 100 млн кубов газа в год - существенный плюс к газовому балансу страны”, - добавил глава Нафтогаза.

Напомним, в НБУ сообщили, что объем транзита природного газа через Украину может сократиться.

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Теги: Нафтогаз, добыча газа, месторождение, Андрей Коболев
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  01.11.2019, 19:03
Оценка:  0
гость
чёто прям бомбит у л0хлов))) прям полыхаЭт... но ничего сильнее забомбит когда платежки зимние начнут приходить ))))
гость  (аноним)  01.11.2019, 19:00
Оценка:  0
гость
я вот лично сильно сомневаюсь, что кто то из Украинских граждан заходит на раша сайты и пишет там гадости! мне лично такое даже в голову не придет! на такое способна только кацапская мразь) а тут еще и новость про добычу газа Украины... вообще порвало чудака (мразь)))
гость  (аноним)  01.11.2019, 18:56
Оценка:  0
гость
(аноним) 01.11.2019, 18:18

Кацап еб...а..ный! Ты, тварь, даже мысль свою, убогую нормально выразить не можешь!
У тебя, паскуда, ошибка на ошибке. У тебя мозг идиота. Ты не должен жить.
Срочно, выпей яд или прыгни с моста. Сдохни

PS Прежде, убей свою мамашу-потаскуху
гость  (аноним)  01.11.2019, 18:45
Оценка:  0
гость
(аноним) 18:39 18:18

Паскуда кацапская, свою точку зрения, засунь себе в жопу и иди накуй! Выблядок московитский
гость  (аноним)  01.11.2019, 18:39
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 01.11.2019, 18:34

ну если в данном случае "дерьмо" это ТЫ, то да)))
хотя опять таки никто не налетал, а выразили свою точку зрения, что всем на ТЕБЯ п0xyй уе6ыш, вот и всё)))
гость  (аноним)  01.11.2019, 18:34
Оценка:  0
гость
а кацапская мразь таки налетела!) они ж даже на слово "газ" летят, что мухи на дерьмо!
гость  (аноним)  01.11.2019, 18:18
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 01.11.2019, 17:59

на всем насрать на тебя уе6ыш!!!
ну построили, ну и хорошо. еслиб вот такими стройками и разработками занимались а не ныли и клянчили и не до войны бы было.
опять таки это харьков - восток, у западенсов только памятники сносят и мусорки палят
Genadiyskm2    01.11.2019, 18:15
Оценка:  0
Genadiyskm2
Я бы очканул коктейль в эту воронку кидать
гость  (аноним)  01.11.2019, 17:59
Оценка:  0
гость
Сейчас кацапская мразь налетит, как мухи на говно!
Прогнозы будут делать.
Выблядки московитские
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