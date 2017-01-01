В Кабмине заговорили о банкротстве крупнейшей авиакомпании Украины

МАУ с середины ноября сокращает часть маршрутов из-за убыточности. Сейчас идут переговоры о погашении долгов перед государством.

Компания Международные авиалиний Украины (МАУ) может стать банкротом, если не решит вопрос долгов перед государством. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 4 ноября.

“Иначе компания - банкрот. А это не очень хорошо“, - сказал Криклий.

Он отметил, что МАУ обсуждает график погашения долгов с Украэрорухом.

“Сами инициировали этот график, уже начали выплаты. Со своей стороны, они анонсировали, что закрывают все убыточные рейсы, в основном на азиатский регион, и сконцентрируются на прибыльных направлениях, чтобы изменить свою финансовую модель“, - добавил Криклий.

По поводу компенсации МАУ и другим авиакомпаниям за запрет на полеты в Россию, министр ответил, что это – политический вопрос.

“Такие вещи могут решаться только на политическом уровне. Во-вторых, на это нужно находить средства в бюджете. Думать об этом - одно, а находить на это деньги, большие деньги - это другое“, - отметил Криклий.

Ранее в МАУ заявили, что с 16 ноября сократят часть маршрутов из-за убыточности. В частности, компания отменит рейсы в Ригу, Минск, Амман и Пекин. Частота полетов по среднемагистральным маршрутам из Киева в Европу и Азию будет сокращена до одного раза в день.

Напомним, Кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год с изменениями ко второму чтению.

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