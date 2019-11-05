В МАУ ответили на информацию о банкротстве

В авиакомпании сообщают, что осуществляет ряд мероприятий во избежание убытков и никакой речи о банкротстве не может быть.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины заявляет, что осуществляет ряд мероприятий во избежание убытков и никакой речи о банкротстве авиакомпании не может быть. Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретар МАУ Евгения Сацкая.

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Отметим, что накануне министр инфраструктуры Владислава Криклия заявил о возможном банкротстве авиакомпани МАУ, если не будут погашены долги перед государством.

“Украинские перевозчики несут ряд дополнительных расходов по сравнению с иностранными конкурентами: акциз на топливо, пошлины на ввоз авиатехники и запасных частей, необходимость облетать воздушное пространство Востока Украины, АРК и РФ. Для минимизации негативного влияния этих факторов на деятельность и финансовое состояние, авиакомпании МАУ приходится действовать в рамках собственных возможностей: пересматривать финансовую политику и уменьшать расходы, оптимизировать в сторону сужения маршрутную сеть, закрывать некоторые направления полетов. Цель этих действий - оздоровить авиакомпанию. Поэтому о банкротстве авиакомпании здесь речь не идет и идти не может“, - отметила она.

Сацкая добавила, что цитирование министра инфраструктуры в СМИ о возможном банкротстве авиакомпании “выглядит как слова, вырванные из контекста“.

“Вопрос задолженности является предметом переговоров между двумя субъектами хозяйствования, это нормальный бизнес-процесс, каждый из участников которого заинтересован в том, чтобы найти решение и работать далее, предоставляя услуги по перевозке нашим, подчеркну, общим клиентам-пассажирам“, - отметила она.

Сацкая также отметила, что авиакомпания находится на этапе изменений, главной целью которых является возвращение МАУ в зону безубыточности, дальнейшее сбалансированное развитие и прибыльность бизнеса.

“Для реализации этой задачи авиакомпания вынуждена сократить частотность выполнения части своих рейсов, а некоторые из них - с отрицательной рентабельностью - полностью отменить. Это экономически взвешенный шаг для стабилизации бизнеса, который позволит МАУ пересмотреть и оптимизировать сеть маршрутов и расписание рейсов с учетом экономических факторов: размера флота, расходов на обслуживание полетов и т.п.“, - добавила она.

Напомним, в Кабмине заговорили о банкротстве крупнейшей авиакомпании Украины.



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