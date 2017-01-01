Нафтогаз разместил евробонды на $500 млн

В Нафтогазе поражены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам компании, отметил Андрей Коболев.

Спрос на еврооблигации Нафтогаза почти в три раза превысил предложение depositphotos.com

НАК Нафтогаз Украины разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн. Ставка – 7,625% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 5 ноября.

“Нафтогазу удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка лишь на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания будет выплачивать проценты два раза в год – в мае и ноябре. Спрос на еврооблигации в 2,9 раза превысил предложение. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.

“Мы поражены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам Нафтогаза. Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит Нафтогазу эффективно конкурировать на украинском рынке“, – заявил председатель правления “Нафтогаза“ Андрей Коболев.

Также в Нафтогазе ожидают, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

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Кроме того, сообщается, что организатором выпуска еврооблигаций выступил Citi. А юридическое сопровождение договора осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen&Overy.

Напомним, в Нафтогазе заявили об увеличении долга Газпрома.

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