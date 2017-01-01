Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стали известны зарплаты в Укроборонпроме

Комментариев: 0
На некоторых предприятиях концерна средняя зарплата превышает две тысячи долларов, а на некоторых - всего 3,5 тысячи гривен.
Абромавичус назвал средние зарплаты в Укроборонпроме
Абромавичус назвал средние зарплаты в Укроборонпроме
ukroboronprom.com.ua
На предприятиях Укроборонпрома зарплаты колеблются от 3,5 до 59 тысяч гривен. 
Об этом в интервью Укринформу сообщил гендиректор концерна Айварас Абромавичюс.
 
“Здесь достаточно большая разница, в зависимости от предприятия. Например, возьмем КБ Луч. Когда я его посещал, узнал, что средняя зарплата там 59 тыс грн. А самая маленькая из всех, что я видел, на Харьковском авиационном заводе, поскольку он в стадии банкротства уже много лет. У него задолженность там перед кредиторами, перед коллективом 3,5 млрд гривен. Там средняя зарплата около 3,5 тыс грн“, - отметил Абромавичус.
Ситуацию может исправить рост продаж продукции Укроборонпрома, считает гендиректор компании.
“Только с ростом выручки можно гарантировать людям повышения зарплаты. Ведь сейчас из-за отсутствия средств на модернизацию, через довольно несовременные управленческие подходы, мы имеем ситуацию, когда средняя выручка на сотрудника составляет около 16 тыс долларов в год. В то же время средняя по рынку в мире в этом секторе - 365 000 долларов“, - сказал Абромавичус.
По его словам, кроме низкой производительности труда и несовременных управленческих подходов ситуацию также усложняет отсутствие стабильного заказ на предприятиях концерна. Это приводит к увольнениям специалистов, которых потом очень сложно вернуть.

Читай также: В Украине выросла средняя зарплата

Согласно данным Госстата, в Украине средняя зарплата в сентябре выросла на 150 гривен и составила 10687 гривен.

Напомним, украинцы сокращают долги за коммунальные услуги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: зарплаты, оборона, Укроборонпром, зарплата, Айварас Абромавичус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь