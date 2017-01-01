Стали известны зарплаты в Укроборонпроме

На некоторых предприятиях концерна средняя зарплата превышает две тысячи долларов, а на некоторых - всего 3,5 тысячи гривен.

На предприятиях Укроборонпрома зарплаты колеблются от 3,5 до 59 тысяч гривен.

Об этом в интервью Укринформу сообщил гендиректор концерна Айварас Абромавичюс.

“Здесь достаточно большая разница, в зависимости от предприятия. Например, возьмем КБ Луч. Когда я его посещал, узнал, что средняя зарплата там 59 тыс грн. А самая маленькая из всех, что я видел, на Харьковском авиационном заводе, поскольку он в стадии банкротства уже много лет. У него задолженность там перед кредиторами, перед коллективом 3,5 млрд гривен. Там средняя зарплата около 3,5 тыс грн“, - отметил Абромавичус.

Ситуацию может исправить рост продаж продукции Укроборонпрома, считает гендиректор компании.

“Только с ростом выручки можно гарантировать людям повышения зарплаты. Ведь сейчас из-за отсутствия средств на модернизацию, через довольно несовременные управленческие подходы, мы имеем ситуацию, когда средняя выручка на сотрудника составляет около 16 тыс долларов в год. В то же время средняя по рынку в мире в этом секторе - 365 000 долларов“, - сказал Абромавичус.

По его словам, кроме низкой производительности труда и несовременных управленческих подходов ситуацию также усложняет отсутствие стабильного заказ на предприятиях концерна. Это приводит к увольнениям специалистов, которых потом очень сложно вернуть. Читай также: В Украине выросла средняя зарплата Согласно данным Госстата, в Украине средняя зарплата в сентябре выросла на 150 гривен и составила 10687 гривен.

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