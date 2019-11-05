Нафтогаз готов снизить сумму требований к Газпрому

Украинская компания поставила условие сокращения исковых требований к российской в разы.

Нафтогаз готов снизить сумму нового иска к России с примерно 12 миллиардов долларов до менее чем двух, если Газпром сохранит транзит газа через территорию страны после 2019 года и доходы от него останутся на прежнем уровне. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

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Для этого Газпром должен заключить новый транзитный договор с обособленным оператором украинской газотранспортной системы, а не продлить истекающее в конце 2019 года соглашение с Нафтогазом. В качестве запасного варианта рассматривается только заключение нового соглашения между Газпромом и Нафтогазом на операции своп.

“И будет контракт на бронирование мощностей в соответствии с украинским законодательством (в которое были внедрены нормы европейского законодательства) между Нафтогазом и обособленным оператором“, - написал Витренко.

В таком случае украинская сторона готова будет снизить сумму иска.

Напомним, Нафтогаз разместил евробонды на $500 млн.

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