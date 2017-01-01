Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нафтогаз ответил на заявление Пескова по газу

Комментариев: 0
Ранее пресс-секретарь президента России заявил о невозможности соглашения по газу, пока не прекратятся судебные претензии.
Нафтогаз предлагает РФ коммерческие переговоры
Нафтогаз предлагает РФ коммерческие переговоры
depositphotos.com
В Нафтогазе назвали заявление пресс-серкретаря президента России Дмитрия Пескова о переговорах по транзиту газа “русским стилем“. Такой комментарий разместила пресс служба компании в Twitter во вторник, 5 ноября.
“Итак, все сводится к следующему: никаких переговоров о транзитных соглашения, пока мы не остановим принудительное взыскание 3 миллиардов долларов за истекшим арбитражем и не отвергнем другие требования в Стокгольме - спикер Путина Песков. Добро пожаловать на коммерческие переговоры, русский стиль“, - говорится в сообщении.
 
Ранее Песков заявил, что РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии.

Напомним, Нафтогаз готов снизить сумму требований к Газпрому.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: Россия, Украина, Нафтогаз, Дмитрий Песков, газовая война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь