Нафтогаз ответил на заявление Пескова по газу

Ранее пресс-секретарь президента России заявил о невозможности соглашения по газу, пока не прекратятся судебные претензии.

В Нафтогазе назвали заявление пресс-серкретаря президента России Дмитрия Пескова о переговорах по транзиту газа “русским стилем“. Такой комментарий разместила пресс служба компании в Twitter во вторник, 5 ноября.

“Итак, все сводится к следующему: никаких переговоров о транзитных соглашения, пока мы не остановим принудительное взыскание 3 миллиардов долларов за истекшим арбитражем и не отвергнем другие требования в Стокгольме - спикер Путина Песков. Добро пожаловать на коммерческие переговоры, русский стиль“, - говорится в сообщении.

Ранее Песков заявил, что РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии.

Напомним, Нафтогаз готов снизить сумму требований к Газпрому.

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