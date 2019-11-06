Коболев рассказал, на что Нафтогаз потратит привлеченные $500 млн

Руководство государственной компании работает над уменьшением стоимости ее кредитного портфеля.

Андрей Коболев доволен теми условиями, на которых были привлечены деньги facebook.com

Полученные средства от размещения еврооблигаций Нафтогаза будут потрачены на погашение более дорогих обязательств компании предыдущих периодов. Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook во вторник, 5 ноября.

“Ожидаем деньги 8 ноября, после завершения всех юридических процедур. Средства будут потрачены на общие корпоративные цели, включая погашение более дорогих обязательств предыдущих периодов. Работаем над уменьшением стоимости кредитного портфеля компании“, – написал Коболев.

Он отметил, что пиковый спрос на бумаги компании превысил предложение в 2,9 раза, а стоимость размещения только на 127 базисных пунктов дороже суверенного долга Украины.

“Это самый низкий спрэд всех выпусков государственных компаний в этом году. Особенно важно, что такой результат был достигнут в контексте продолжающегося отделения газотранспортной системы, одного из крупнейших источников доходов компании, и неопределенной ситуации с продолжением российского транзита. Интерес инвесторов к нашим бумагам в таких условиях свидетельствует об эффективности проводимых реформ и правильность выбранного курса по трансформации группы Нафтогаз“, – добавил Коболев.

Ранее во вторник стало известно, что НАК Нафтогаз Украины разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн. Ставка – 7,625% годовых.

Напомним, Нафтогаз ответил на заявление Пескова по газу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram