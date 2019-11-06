Коболев рассказал, на что Нафтогаз потратит привлеченные $500 млн
Полученные средства от размещения еврооблигаций Нафтогаза будут потрачены на погашение более дорогих обязательств компании предыдущих периодов. Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook во вторник, 5 ноября.
“Ожидаем деньги 8 ноября, после завершения всех юридических процедур. Средства будут потрачены на общие корпоративные цели, включая погашение более дорогих обязательств предыдущих периодов. Работаем над уменьшением стоимости кредитного портфеля компании“, – написал Коболев.
Он отметил, что пиковый спрос на бумаги компании превысил предложение в 2,9 раза, а стоимость размещения только на 127 базисных пунктов дороже суверенного долга Украины.
“Это самый низкий спрэд всех выпусков государственных компаний в этом году. Особенно важно, что такой результат был достигнут в контексте продолжающегося отделения газотранспортной системы, одного из крупнейших источников доходов компании, и неопределенной ситуации с продолжением российского транзита. Интерес инвесторов к нашим бумагам в таких условиях свидетельствует об эффективности проводимых реформ и правильность выбранного курса по трансформации группы Нафтогаз“, – добавил Коболев.
Ранее во вторник стало известно, что НАК Нафтогаз Украины разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн. Ставка – 7,625% годовых.
Напомним, Нафтогаз ответил на заявление Пескова по газу.
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