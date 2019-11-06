Газпром назвал условия нового контракта на транзит

В российской компании повторили тезис властей РФ об "обнулении" судебных претензий для заключения нового контракта.

Заключение нового транзитного контракта с Украиной зависит от урегулирования судебных споров, заявляют в российском Газпроме.

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Как сообщает пресс-служба компании в среду, 6 ноября, глава Газпрома Алексей Миллер и уполномоченный правительства Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили взаимодействие российской компании и Украины в газовой сфере с 2020 года.

Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить ряд принципиальных вопросов. Первый - урегулирование судебных споров между Газпромом и Нафтогазом, взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по контрактам на поставку и транзит российского газа, а также восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Второй вопрос - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение их объемов.

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Кроме того, в Газпроме указывают, что Украине в рамках имплементации положений Третьего энергопакета ЕС необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, Газпром готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии.

Напомним, Нафтогаз ответил на заявление Пескова по газу.



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