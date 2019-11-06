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Газпром назвал условия нового контракта на транзит

Комментариев: 10
В российской компании повторили тезис властей РФ об "обнулении" судебных претензий для заключения нового контракта.
Газпром назвал условия нового контракта на транзит
Газпром назвал условия нового контракта на транзит
depositphotos.com

Заключение нового транзитного контракта с Украиной зависит от урегулирования судебных споров, заявляют в российском Газпроме.

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Как сообщает пресс-служба компании в среду, 6 ноября, глава Газпрома Алексей Миллер и уполномоченный правительства Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили взаимодействие российской компании и Украины в газовой сфере с 2020 года.

Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить ряд принципиальных вопросов. Первый - урегулирование судебных споров между Газпромом и Нафтогазом, взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по контрактам на поставку и транзит российского газа, а также восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Второй вопрос - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение их объемов.

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Кроме того, в Газпроме указывают, что Украине в рамках имплементации положений Третьего энергопакета ЕС необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, Газпром готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии.
 

Напомним, Нафтогаз ответил на заявление Пескова по газу.

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Теги: Россия, Украина, газ, Газпром, Нафтогаз, Алексей Миллер, транзит газа, газовая война
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  06.11.2019, 14:48
Оценка:  0
гость
О! КРЕКЕРшестерка объявился! Все фуры с яблуками в Польщу отправил? А ты в курсе что датчане индульгенцию выдали в самый раз перед поворотной точкой маршрута СП, и простоя не было ни дня? Или вна Украине цэ табу?
гость  (аноним)  06.11.2019, 14:39
Оценка:  -1
гость
та цэ "дочь офицэра" и ник "офайзип" по славянке читается! ХА-ХА-ХА-ХА! и лайкает оно само себе, школяр недоносок ХА-ХА-ХА-ХА-ХА
SINOBI-LIFE    06.11.2019, 14:37
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Сначала долг верните,а условия мы и сами назовём!!!
BROKER666    06.11.2019, 14:36
Оценка:  +1
BROKER666
вабчето сп2 до 2020г достроен не будет (благодаря датчанам) так что теперь условия должна ставить УКРАИНА, как транзитёр - а каганат несёт ответственность по контрактам о поставках в ЕС...
гость  (аноним)  06.11.2019, 14:35
Оценка:  -2
гость
РУСАКІ ДЕ БАБКІ??? ДОЛЖНІКІПО ЖИЗНІ!!!!!!

Неуважаемый "обоссер"! Тогда уж "БОРЖНЫК" Я родом с Украины и мову розумию липше тэбэ
гость  (аноним)  06.11.2019, 14:31
Оценка:  -2
гость
ofizep 06.11.2019, 14:26

ЭТО ВЫ ПРО ТОТ ДОЛГ (3 ЯРДА ЯНЫКА)ПО ЕВРОБОНДАМ, КОТОРЫЙ ВЫСОКИЙ СУД ЛОНДОНА ПРИСУДИЛ УКРАИНЕ ВЫПЛАТИТЬ РОССИЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ? ТАК ТАМ % КАПАЮТ, А ГАРАНТОМ МЕЖДУ ПРОЧИМ ЛОНДОНСКИЙ КЛУБ...
гость  (аноним)  06.11.2019, 14:26
Оценка:  -2
гость
А ведь и вправду мантрой всех успокаивали:закачано, закачано... А сколько из этого объема куплено Украиной никто и не отчиталсяКазали что предложено хранить Молдавии, Болгарии,словакам само собой разумеется. Где бы глянуть накладные на газ в газохранилищах?
гость  (аноним)  06.11.2019, 14:15
Оценка:  -3
гость
Та пля заели елозить по одному месту! Это еще летом было озвучено-разрешение претензий к удовольствию обеих сторон, потом базар о новом контракте!И чем ближе к 31.12 тем будет жестче!Кстати свиды,из 21млрд.м3 в ПГХ сколько принадлежит Украине и сколько европцам Кобель вам ОЗВУЧИЛ?
ofizep    06.11.2019, 14:26
Оценка:  +2
ofizep
Ніяких відкликів позовів небуде. Покишо русакі должні нам 3лярда + баксів. Програють ше суди знач ше більше.
РУСАКІ ДЕ БАБКІ??? ДОЛЖНІКІ ПО ЖИЗНІ!!!!!!
гость  (аноним)  06.11.2019, 14:08
Оценка:  -2
гость
необходимо,в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора А спорим что как раз это несоответствие Газпром и найдет при возможном заключении нового транзитного договора? Тут как раз он и проверит все с пристрастием
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