Газпром назвал условия нового контракта на транзит
Заключение нового транзитного контракта с Украиной зависит от урегулирования судебных споров, заявляют в российском Газпроме.
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Как сообщает пресс-служба компании в среду, 6 ноября, глава Газпрома Алексей Миллер и уполномоченный правительства Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили взаимодействие российской компании и Украины в газовой сфере с 2020 года.
Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить ряд принципиальных вопросов. Первый - урегулирование судебных споров между Газпромом и Нафтогазом, взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по контрактам на поставку и транзит российского газа, а также восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Второй вопрос - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение их объемов.
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Кроме того, в Газпроме указывают, что Украине в рамках имплементации положений Третьего энергопакета ЕС необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, Газпром готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий.
Напомним, Нафтогаз ответил на заявление Пескова по газу.
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Неуважаемый "обоссер"! Тогда уж "БОРЖНЫК" Я родом с Украины и мову розумию липше тэбэ
ЭТО ВЫ ПРО ТОТ ДОЛГ (3 ЯРДА ЯНЫКА)ПО ЕВРОБОНДАМ, КОТОРЫЙ ВЫСОКИЙ СУД ЛОНДОНА ПРИСУДИЛ УКРАИНЕ ВЫПЛАТИТЬ РОССИЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ? ТАК ТАМ % КАПАЮТ, А ГАРАНТОМ МЕЖДУ ПРОЧИМ ЛОНДОНСКИЙ КЛУБ...
РУСАКІ ДЕ БАБКІ??? ДОЛЖНІКІ ПО ЖИЗНІ!!!!!!