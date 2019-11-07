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Украина подготовилась к импорту газа с Балкан

Комментариев: 2
На границе с Молдовой завершилась модернизация газоизмерительной станции Гребеники.
Украина готовится к остановке российского транзита
Украина готовится к остановке российского транзита
utg.ua

Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции Гребеники на границе с Молдовой, что дает возможность транспортировать газ с Балкан в случает прекращения транзита Россией. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

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Работы выполнены в соответствии с меморандумом о сотрудничестве с операторами ГТС Болгарии, Румынии и Греции, который предусматривает обеспечение транспортировки газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по территории этих стран в Украину и Молдову.

Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы.

Сообщается, что в 2018 году Укртрансгаз успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.

Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС Молдовагаз, подписав соответствующий акт.

Напомним, Газпром назвал условия нового контракта на транзит.

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Теги: Украина, газ, Молдова, Балканы, транзит газа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.11.2019, 16:18
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гость
Озадачен... откуда вышеперечисленные страны берут газ? (за исключением незначительной добычи румын)
гость  (аноним)  07.11.2019, 15:57
Оценка:  0
гость
Бу-га-га! Молдова готовится принимать газ с турецкого потока через болгар. ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО готовитесьКстати-Порошенко снова не явился на допрос в ГБР: он в Авдеевке. А слабо его в коробке от рошен переправить в ЛДНР? И как говорится груз с плеч ГБР
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