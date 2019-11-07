Украина подготовилась к импорту газа с Балкан

На границе с Молдовой завершилась модернизация газоизмерительной станции Гребеники.

Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции Гребеники на границе с Молдовой, что дает возможность транспортировать газ с Балкан в случает прекращения транзита Россией. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

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Работы выполнены в соответствии с меморандумом о сотрудничестве с операторами ГТС Болгарии, Румынии и Греции, который предусматривает обеспечение транспортировки газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по территории этих стран в Украину и Молдову.

Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы.

Сообщается, что в 2018 году Укртрансгаз успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.

Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС Молдовагаз, подписав соответствующий акт.

Напомним, Газпром назвал условия нового контракта на транзит.

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