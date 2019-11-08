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Нафтогаз объяснил надуманность условий РФ по судам

Комментариев: 3
Российская сторона будет заключать новый газовый контракт с независимым оператором ГТС Украины, а не с Нафтогазом, с которым идут суды, отметил Витренко.
Новые газовые контракты должен подписывать оператор ГТС Украины, а не Нафтогаз
Новые газовые контракты должен подписывать оператор ГТС Украины, а не Нафтогаз
depositphotos.com

Наличие судебных споров между Газпром и Нафтогазом являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа, поскольку он должен быть подписан с новым оператором газотранспортной системы Украины. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.

“Наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключался не Нафтогазом, а с отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы. Это и является следствием анбандлинга, о котором все говорят“, - написал Витренко в пятницу, 8 ноября.

Он добавил, что если Газпром и политическое руководство России “действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с отделенным оператором - это именно такой вариант“.

“Но начало с “чистого листа бумаги“ не означает, что “старые листы бумаги“ исчезают. “Рукописи не горят“, как писал украинский классик. Пусть эти “старые листы бумаги“ рассматривают суды...“, - подытожил он.

Напомним, Нафтогаз планирует взыскать с Газпрома $3 млрд до конца 2020 года

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Теги: Россия, Украина, газ, ГТС, Газпром, Нафтогаз, транзит газа, газовая война
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.11.2019, 15:20
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гость
гость (аноним) 08.11.2019, 15:08
Твои бабки заробишь попкой школота!
А у якобы нового оператора такие нахтотгазовские уши торчат что юристы Газпрома за них этого кролика из шляпы нараз вытащат.А вы лохляди хоть что-то слышали про уставной капитал,его размер и пути его получения?
Путин_xyйло    08.11.2019, 15:10
Оценка:  0
Путин_xyйло
Пока Нафтогаз не "сдастся" ГазпромЛь ни с кем не будет заключать контракт; типа того...
гость  (аноним)  08.11.2019, 15:08
Оценка:  +1
гость
Кацапы, бабки платите и не пи..з..дите!!! Гниды тупые
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