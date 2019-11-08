Нафтогаз объяснил надуманность условий РФ по судам

Российская сторона будет заключать новый газовый контракт с независимым оператором ГТС Украины, а не с Нафтогазом, с которым идут суды, отметил Витренко.

Наличие судебных споров между Газпром и Нафтогазом являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа, поскольку он должен быть подписан с новым оператором газотранспортной системы Украины. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.

“Наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключался не Нафтогазом, а с отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы. Это и является следствием анбандлинга, о котором все говорят“, - написал Витренко в пятницу, 8 ноября.

Он добавил, что если Газпром и политическое руководство России “действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с отделенным оператором - это именно такой вариант“.

“Но начало с “чистого листа бумаги“ не означает, что “старые листы бумаги“ исчезают. “Рукописи не горят“, как писал украинский классик. Пусть эти “старые листы бумаги“ рассматривают суды...“, - подытожил он.

Напомним, Нафтогаз планирует взыскать с Газпрома $3 млрд до конца 2020 года



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