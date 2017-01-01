Партнера СП-2 рекордно оштрафовали в Польше

Штраф в 44 миллиона долларов наложен на французскую Engie Energy за отсутствие сотрудничества в расследовании по Северному потоку-2.

Engie Energy оштрафовали на 44 миллиона долларов за Северный поток-2 Engie Energy

Польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy на 172 млн злотых ($44 млн) в рамках расследования в отношении Северного потока-2, сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 8 ноября.

Читай также: Между Украиной и РФ разворачивается война за миллиарды

Как отмечается, регулятор все еще анализирует документу по делу Nord Stream 2.

Engie является одним из инвесторов строящегося газопровода. Ранее ведомство анонсировало объявление о “рекордном штрафе“ в отношении проекта Северный поток-2.

Наложен ли штраф на другие компании, не говорится. Партнерами Газпрома в проекте также являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% строительства.

Накануне стало известно, что Германия стремилась помочь Северному потоку-2 обойти газовую директиву ЕС, приняв соответствующие поправки в государственное законодательство, но затем Бундестаг провалил голосование за поправки.

Напомним, Бундестаг провалил голосование по Nord Stream-2.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram