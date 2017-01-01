Nord Stream-2 начал арбитраж против Евросоюза

“26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании Договора к Энергетической хартии. Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к Газовой директиве“, - говорится в документе.

Также сообщается о подаче иска в Суд Евросоюза о частичной отмене поправок из-за коротких сроков на выдачу исключений для подпадающих под них проектов.

Читай также: Между Украиной и РФ разворачивается война за миллиарды

Nord Stream 2 AG считает, что нововведения направлены непосредственно против СП-2, а их задача - создание препятствий для его реализации.

В частности, директива предполагает запрет для добывающей топливо компании одновременно владеть газопроводом.