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Nord Stream-2 начал арбитраж против Евросоюза

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Оператор Северного потока-2 считает дискриминационными ряд поправок Газовой директивы ЕС.
Nord Stream 2 AG добивается отмены положений директивы ЕС, ограничивающей газопровод
Nord Stream 2 AG добивается отмены положений директивы ЕС, ограничивающей газопровод
nord-stream2.com
Оператор проекта Северный поток-2 компания Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за поправок в Газовой директиве. Об этом говорится говорится в проспекте к еврооблигациям Газпрома.
 
“26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании Договора к Энергетической хартии. Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к Газовой директиве“, - говорится в документе.

Также сообщается о подаче иска в Суд Евросоюза о частичной отмене поправок из-за коротких сроков на выдачу исключений для подпадающих под них проектов.

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Nord Stream 2 AG считает, что нововведения направлены непосредственно против СП-2, а их задача - создание препятствий для его реализации.

В частности, директива предполагает запрет для добывающей топливо компании одновременно владеть газопроводом. 

На прошлой неделе стало известно, что Германия стремилась помочь Северному потоку-2 обойти газовую директиву ЕС, приняв соответствующие поправки в государственное законодательство, но затем Бундестаг провалил голосование за поправки. Повторное голосование запланировано на эту неделю.

Напомним, партнера СП-2 рекордно оштрафовали в Польше.

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Теги: ЕС, суд, Газпром, Северный поток, арбитраж, газопровод
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