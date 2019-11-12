Нафтогаз прокомментировал арест бондов Газпрома

Украинская компания подтвердила арест евроблигаций Газпрома в японских йенах и напомнили сумму долга.

Нафтогаз подтверил информацию об аресте в отношении SPV-компании для выпуска еврооблигаций Газпрома в японских иенах. Об этом сообщает пресс-службы компании в понедельник, 11 ноября.

Читай также: Нафтогаз объяснил надуманность условий РФ по судам

Отмечается, что в случае, если Газпром еще некоторое время будет “игнорировать решения международного арбитража, играть в несознанку и не замечать аресты своих активов“, его “единственной надеждой останутся государственные дотации“.

“Сейчас Газпром задолжал Нафтогаза почти 3 млрд долларов (еще более 12 млрд долл мы требуем в новом арбитраже). В ряде иностранных юрисдикций ведется судебная работа по признанию и принудительному исполнению решений арбитража. В сообщении есть тезис, будто бы Газпром выбрал юрисдикцию Великобритании “суды которой защитили активы Газпрома от исков Нафтогаза“. Мы не знаем, кто автор тезиса, но предполагаем, что цель его - усыпить бдительность потенциальных инвесторов Газпрома, ведь именно Великобритания одна из самых успешных юрисдикций для Нафтогаза с точки зрения процессов принудительного исполнения Арбитражного решения“, - говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что сегодня в качестве обеспечительной меры Газпром по решению суда уже оплатил 345 млн долларов, из которых 200 млн - по решению британского коммерческого суда.

“Поэтому утверждение, что британские суды вроде бы защищают интересы Газпрома неверно. Мы продолжаем надеяться, что руководство российской компании поймет контрпродуктивность тактики игнорирования долгов и займет более конструктивную позицию“, - сообщают в НАК.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о ценах на газ в ноябре.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram