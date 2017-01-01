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Alibaba установила рекорд продаж: $38 млрд за день

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В День одиноких людей компания побила свой прошлогодний рекорд за первые 90 минут продаж.
Alibaba резко нарастила объем продаж
Alibaba резко нарастила объем продаж
depositphotos.com

Китайская компания Alibaba Group Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в День одиноких людей (или День холостяков), который отмечается в КНР ежегодно 11 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, по итогам 24-часовой акции были реализованы товары на сумму свыше 268 млрд юаней ($38,3 млрд). Покупателями выступили, по предварительным оценкам, около полумиллиарда людей как из Китая, так и со всего мира.

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Менее чем за 90 минут с момента старта распродажи объем продаж на платформах Alibaba достиг 114 млрд юаней ($16,3 млрд), что составляет более половины продаж за весь день годом ранее, отмечает агентство Bloomberg.

11 ноября 2018 года были реализованы товары на общую сумму 213,5 млрд юаней ($30,7 млрд), что на 27% превысило показатель предыдущего года.

В День холостяков продается больше товаров, чем за пять дней американского марафона продаж с Дня благодарения до киберпонедельника (в этом году этот период продлится с 28 ноября по 1 декабря).

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День одиноких людей (или День холостяка) - не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии Жэньминь Жибао, студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно - по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает “голые ветви“ - так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. Несмотря на то, что за ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com, распродажи в День одиноких людей ассоциируются именно с Alibaba.

Напомним, Милованов рассказал, почему украинцы переплачивают за товары.

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Теги: Китай, продажи, Alibaba
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