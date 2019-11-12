Нацбанк не знает, кого из сотрудников задержало НАБУ

В НБУ не знают, кого из сотрудников Нацбанка задержало Национальное антикоррупционное бюро.

В Национальном банке не владеют информацией, кого именно из действующих должностных лиц НБУ задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита ВиЭйБи банку. Об этом сообщили Экономической правде в пресс-службе НБУ.

“Сейчас у нас нет такой информации (о задержании действующих должностных лиц Национального банка - ред.). Мы выясняем обстоятельства“, - заявили в пресс-службе.

Также в НБУ пообещали вскоре предоставить комментарий по задержанию главы правления Райффайзен банка Аваль и бывшего заместителя экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой Александра Писарука.

“Мы ожидаем юридический комментарий наших специалистов по обстоятельствам вручения подозрения“, - сообщили у регулятора.

Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка

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