Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк не знает, кого из сотрудников задержало НАБУ

Комментариев: 0
В НБУ не знают, кого из сотрудников Нацбанка задержало Национальное антикоррупционное бюро.
В НБУ выясняют обстоятельства
В НБУ выясняют обстоятельства
пресс-служба НБУ

В Национальном банке не владеют информацией, кого именно из действующих должностных лиц НБУ задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита ВиЭйБи банку. Об этом сообщили Экономической правде в пресс-службе НБУ.

“Сейчас у нас нет такой информации (о задержании действующих должностных лиц Национального банка - ред.). Мы выясняем обстоятельства“, - заявили в пресс-службе.

Также в НБУ пообещали вскоре предоставить комментарий по задержанию главы правления Райффайзен банка Аваль и бывшего заместителя экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой Александра Писарука.

“Мы ожидаем юридический комментарий наших специалистов по обстоятельствам вручения подозрения“, - сообщили у регулятора.

Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: НБУ, Нацбанк, задержание, НАБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь