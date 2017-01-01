Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело VAB Банка: глава НБУ возвращается в Украину из командировки

Комментариев: 0
Ни один из членов правления и директоров департаментов НБУ не был задержан во время следственных действий, отметили в Нацбанке.
Якову Смолию предстоят разбирательства в связи с делом VAB Банка
Якову Смолию предстоят разбирательства в связи с делом VAB Банка
Пресс-служба НБУ

Глава правления Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий возвращается в страну из заграничной командировки в связи с делом VAB Банка. Об этом говорится в сообщении НБУ на его сайте во вторник, 12 ноября.

“Глава НБУ прервал заграничную командировку и срочно возвращается в Украину“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ни один из членов правления и директоров департаментов НБУ не был задержан во время осуществляемых антикоррупционными органами следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита в 2014 году VAB Банку.

“Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ. Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки“, – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что Писарук – профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили в МВФ, где он работал последние три года, а также в международном и отечественном банковском сообществе, где он работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц.

“Национальный банк напоминает, что решение в НБУ принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного лица на процесс принятия таких решений“, – отметили в Нацбанке.

Накануне сообщалось о задержаниях по делу VAB Банка. Детективы НАБУ задержали семерых человек, в том числе бывших и действующих чиновников Нацбанка по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка.

Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: банки, банк, НБУ, Vab Банк, Нацбанк, Яков Смолий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь