Facebook запускает систему электронных платежей

С помощью Facebook Pay можно будет делать покупки в соцсети, приложении Messenger, а позже в WhatsApp и Instagram.

В Facebook объявили о запуске своей системы платежей depositphotos.com

Facebook запускает сервис электронных платежей Facebook Pay. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что через систему платежей пользователи соцсети смогут жертвовать на благотворительность, делать покупки в игровых приложениях, приобретать билеты на мероприятия, а также проводить индивидуальные платежи и переводить деньги для страниц и компаний в Facebook Marketplace.

На этой неделе сервис будет доступен для пользователей Facebook и Messenger в США. Читай также: На случай смерти: Как подготовить аккаунты для чрезвычайных ситуаций Компания обещает, что со временем сделает Facebook Pay доступным для большего количества пользователей и расширит число площадок, где он используется, добавив туда Instagram и WhatsApp.

В Facebook указали, что система поддерживает большинство кредитных и дебетовых карт, а также PayPal. Подчеркивается, что сервис обеспечит безопасность и надежную защиту платежной информации.

Напомним, Instagram планирует защищать пользователей от интернет-мошенников.



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