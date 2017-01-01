Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Газпром опасается размещать евробонды из-за Нафтогаза - СМИ

Комментариев: 0
Российская компания планировала разместить на этой неделе евробонды в швейцарских франках, но отказалась из-за риска их потерять.
Газпром отменил размещение евробондов
Газпром отменил размещение евробондов
depositphotos.com

Газпром отказался от размещения евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги из-за судебных споров с Нафтогазом Украины. Об этом сообщает Интерфаксу со ссылкой на источник в среду, 13 ноября.

Читай также: Оператор ГТС подал заявку на лицензию по транспортировке газа

По его словам, занимавшиеся организацией сделки юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны. Он не исключил, что в случае открытия благоприятного “окна“ компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена и для нее есть все документы и информационные материалы.

Собеседник издания рассказал, что в конце ноября Газпром должен выпустить отчет за три квартала по МСФО. Это потребует обновления эмиссионных документов к размещению и в этом случае уже компания не выйдет с новыми бондами до конца года.

Ранее Нафтогаз подтверил информацию об аресте в отношении SPV-компании для выпуска еврооблигаций Газпрома в японских иенах.

Напомним, Нафтогаз прокомментировал арест бондов Газпрома.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: Газпром, Нафтогаз, облигация, газовая война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь