Газпром опасается размещать евробонды из-за Нафтогаза - СМИ

Российская компания планировала разместить на этой неделе евробонды в швейцарских франках, но отказалась из-за риска их потерять.

Газпром отказался от размещения евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги из-за судебных споров с Нафтогазом Украины. Об этом сообщает Интерфаксу со ссылкой на источник в среду, 13 ноября.

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По его словам, занимавшиеся организацией сделки юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны. Он не исключил, что в случае открытия благоприятного “окна“ компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена и для нее есть все документы и информационные материалы.

Собеседник издания рассказал, что в конце ноября Газпром должен выпустить отчет за три квартала по МСФО. Это потребует обновления эмиссионных документов к размещению и в этом случае уже компания не выйдет с новыми бондами до конца года.

Ранее Нафтогаз подтверил информацию об аресте в отношении SPV-компании для выпуска еврооблигаций Газпрома в японских иенах.

Напомним, Нафтогаз прокомментировал арест бондов Газпрома.

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