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Суд избавил Коломойского от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд

Комментариев: 5
Некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и компаниями бизнесмена были признаны недействительными.
Компании Коломойского освободились от долгов перед ПриватБанком
Компании Коломойского освободились от долгов перед ПриватБанком
depositphotos.com

Суд признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и компаниями из группы Приват в 2006-2016 годах. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Finbalance.

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Так, 4 ноября Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО Тех-Трейд-Инвест к Приватбанку, ООО Парктур, ООО Скорзонера, ООО Шелта, ООО Аспект и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и ответчиками.

Основаниями для такого судебного решения стало то, что “спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом“.

По оценкам суда, соответствующие положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами “двумя параллельными способами - а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки указанной в договорах, и проценты “R“ или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которые включены также данные по официальному курсу гривны к доллару США“.

В тексте постановления отмечается, что оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, поскольку фактически увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам.

“Коллегия судей считает, что имеет место нарушение требований принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости договора, предусмотренным в ст. 627 Гражданского кодекса “, - говорится в постановлении Северного апелляционного хозсуда.

Как следует из судебных материалов и справок ПриватБанка, предоставленных в декабря 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем упомянутых начислений по “процентам “R“ или вознаграждением за пользование кредитом“ по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

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По данным госреестра, одним из учредителей ООО Тех-Трейд-Инвест является ООО Скорзонера, конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

По данным системы YouControl, ООО Скорзонера является основателем туристического комплекса Буковель.

Напомним, Минфин не будет платить компенсацию Коломойскому.

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Теги: суд, Коломойский, ПриватБанк, Игорь Коломойский
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  13.11.2019, 15:21
Оценка:  +1
гость
Намедни, эта жидовская мразь, начала что-то вонять по-поводу улучшения отношений с кацапскими выблядками и, типа, забыть кровь! А за это, кацапы отвалят этому жидяре бабла! Вот паскуда
гость  (аноним)  13.11.2019, 15:12
Оценка:  +3
гость
А кто-бы сомневался! Судьи у КАЛОмойского на прикорме
Путин_xyйло    13.11.2019, 14:50
Оценка:  +6
Путин_xyйло
А тем кто брал ипотеку с привязкой к доллару, (так банк захотел) так тоже можно? Там тоже нет справедливости! Или справедливость по мнению судей не для всех?!
Кайдаш    13.11.2019, 14:49
Оценка:  +4
Кайдаш
Привату кредиты теперь можно не возвращать - прецендент налицо )))
Кайдаш    13.11.2019, 14:44
Оценка:  +4
Кайдаш
Прикольно.... Поняли, простили....
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