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Tesla построит свой первый европейский завод в Германии

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На новом предприятии Tesla под Берлином будут выпускаться электромобили и батареи к ним.
Tesla построит свой первый европейский завод в Германии
Tesla построит свой первый европейский завод в Германии
depositphotos.com

Американский концерн по производству электромобилей Tesla построит своей первый европейский завод в Германии – в окрестностях Берлина. Об этом сообщил глава Tesla Илон Маск вечером во вторник, 12 ноября.

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Он сделал это заявление на церемонии вручения премии Золотой руль (Goldenes Lenkrad), присуждаемой еженедельником Bild am Sonntag. Выбор Берлина в качестве места для строительства нового завода Маск объяснил “исключительным качеством немецкого инженерного искусства“.

На заводе под Берлином Tesla будет выпускать электромобили, начиная с модели Y, и батареи к электромобилям. Предприятие будет располагаться неподалеку от нового строящегося берлинского аэропорта.

При заводе планируется также открыть инженерный и дизайнерский центр. Реализация проекта позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, в Украине выросли регистрации растаможенных авто.

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Теги: Германия, Берлин, завод, предприятие, ФРГ, электромобили, Tesla Motors, Илон Маск, электрокар
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