НАК: Предложение "обнулить" споры не рассматриваем
Нафтогаз готов рассматривать варианты выполнения Газпромом решения арбитража, но не отказаться от судебных споров.
Нафтогаз готов рассмотреть разные варианты по судам с Газпромом, но не “обнуление“ решения Стокгольмского арбитража. Об этом заявил в среду, 13 ноября, исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Укринформу.
“Мы не воспринимаем такое предложение вообще. Мы говорим, что мы конструктивно настроены, можем рассмотреть различные варианты того, как они выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть - не можем“, - заявил Витренко.
По его словам, то же самое касается нового иска Нафтогаза к Газпрому на сумму 12 миллиардов долларов.
“Мы указываем на нарушение контракта со стороны Газпрома. Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть“, - добавил Витренко.
Как известно, российская сторона называет главным условием заключения нового газового контракта прекращение всех судебных споров.
Напомним, оператор ГТС подал заявку на лицензию по транспортировке газа.
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