НАК: Предложение "обнулить" споры не рассматриваем

“Мы указываем на нарушение контракта со стороны Газпрома. Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть“, - добавил Витренко.