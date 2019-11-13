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НАК: Предложение "обнулить" споры не рассматриваем

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Нафтогаз готов рассматривать варианты выполнения Газпромом решения арбитража, но не отказаться от судебных споров.
Витренко напомнил позицию Нафтогаза по судебным спорам с Газпромом
Витренко напомнил позицию Нафтогаза по судебным спорам с Газпромом
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Нафтогаз готов рассмотреть разные варианты по судам с Газпромом, но не “обнуление“ решения Стокгольмского арбитража. Об этом заявил в среду, 13 ноября, исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Укринформу.

“Мы не воспринимаем такое предложение вообще. Мы говорим, что мы конструктивно настроены, можем рассмотреть различные варианты того, как они выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть - не можем“, - заявил Витренко.
По его словам, то же самое касается нового иска Нафтогаза к Газпрому на сумму 12 миллиардов долларов.
 
“Мы указываем на нарушение контракта со стороны Газпрома. Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть“, - добавил Витренко.
Как известно, российская сторона называет главным условием заключения нового газового контракта прекращение всех судебных споров.
 

Напомним, оператор ГТС подал заявку на лицензию по транспортировке газа.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, Витренко, газовая война
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.11.2019, 17:59
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Неплохо так Украина отодрала Газпром!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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