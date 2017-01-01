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Коломойский и Боголюбов выплатили ПриватБанку многомиллионную компенсацию

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Речь идет о сумме более 10 млн фунтов стерлингов, которые ПриватБанк получил за судебные расходы.
ПриватБанк получил от экс-собственников компенсацию за судебные расходы
ПриватБанк получил от экс-собственников компенсацию за судебные расходы
depositphotos.com

Экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также их компании выплатили банку более 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Апелляционного суда Лондона. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба ПриватБанка агентству Интерфакс-Украина.

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Отмечается, что Апелляционный суд подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск ПриватБанка относительно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против господина Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

“Банк подтверждает, что ответчики пока оплатили более GBP10 млн расходов относительно слушания суда первой инстанции, в Высоком суде Лондона в 2018 году и слушания апелляционной инстанции в Лондоне ранее в этом году“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в октябре Апелляционный суд Лондона подтвердил законность ареста активов Коломойского и Боголюбова. Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу.

Напомним, ранее была назначена дата апелляции по национализации Привата.

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Теги: суд, Коломойский, ПриватБанк, Боголюбов
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