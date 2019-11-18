Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СП-2: в Германии готовятся к запуску газопровода

Комментариев: 10
Первую нитку газопровода Eugal планируют ввести в эксплуатацию 1 января 2020 года. Вторая будет достроена до конца следующего года.
Eugal является продолжением Севрного потока-2
Eugal является продолжением Севрного потока-2
eugal.de

В Германии завершили строительство первой нитки газопровода Eugal, который является наземным продолжением российского Северного потока-2. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора газопровода Gascade.

“Первая нитка Eugal проложена и успешно прошла технический осмотр. Эксплуатация начнется в январе 2020 года. Строительство второй нитки Eugal будет завершено в конце 2020 года, и тогда ее полная мощность составит 55 млрд куб. м в год“, - говорится в сообщении.

Первая ветка протяженностью 480 км соединяет терминал в Любмине на севере Германии с терминалом в населенном пункте Дойчнойдорф в федеральной земле Саксония.

Читай также: Киевлянам начали приходить новые платежки за электроэнергию

30 октября датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании по Северному потоку-2.

Напомним, Нафтогаз отреагировал на слова Путина о скидке на газ для Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: газ, Германия, Северный поток, газопровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.11.2019, 12:47
Оценка:  +1
гость
Разрывы свидомых пуканов озарили небо Украины и наполнили воздух миазмами.ГЫ-Ы-Ы... Исчо одна зрада в кастрюлю.
BROKER666    18.11.2019, 13:03
Оценка:  -1
BROKER666
хYеплёт, читать научись - не окончание всего потока а строительства только наземной части
гость  (аноним)  18.11.2019, 12:43
Оценка:  +2
гость
Ввод в эксплуатацию по-немецки означает транспортировку газа. Не как мост кличка - запустили с помпой затем стекла посыпались
гость  (аноним)  18.11.2019, 12:39
Оценка:  +1
гость
памятник чему ? деньгам
гость  (аноним)  18.11.2019, 12:38
Оценка:  +1
гость
да мост действительно в режиме памятника работает
BROKER666    18.11.2019, 12:36
Оценка:  -1
BROKER666
в октябре обрушился тоннель для ж/д линии крымского моста
BROKER666    18.11.2019, 12:35
Оценка:  -1
BROKER666
лишнехромосомные дыбилы, научитесь читать: "В Германии завершили строительство первой нитки газопровода Eugal, который является НАЗЕМНЫМ продолжением российского Северного потока-2"
хутин пуйло  (аноним)  18.11.2019, 12:28
Оценка:  -2
хутин пуйло
ввод в эксплуатацию долбо*ёбы
не газ по трубе
.
а по мосту пусти транспорт и последствия в полном обёме )))
гость  (аноним)  18.11.2019, 12:07
Оценка:  +2
гость
Немцы народ пунктуальный: если сказали что 1 января газ пойдет по трубе - значит пойдет. У Кобелева очко сразу прослабло
гость  (аноним)  18.11.2019, 11:49
Оценка:  +1
гость
Хм-м-м... А свиды уверяли что до нового года газ по трубе СП-2 ну никак не пойдет... А первая нитка ТП уже газ поставляет... Зрада кругом. И мост в Крым не упал до сих пор.пассажирские поезда в ближайшее время пойдут.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь