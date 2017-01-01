Крупнейшая сделка в истории: раскрыты подробности

Saudi Aramco оценили почти в два триллиона долларов. Она обойдет лидеров последних лет - Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet.

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco установила ценовой диапазон для своего листинга, согласно которому стоимость национальной корпорации Саудовской Аравии составляет от 1,6 триллиона до 1,7 триллиона долларов, сообщает Bloomberg 17 ноября.

В ходе IPO (первичного публичного размещения) Saudi Aramco разместит 1,5 процента акций (около трех миллионов) на бирже Tadawul. Диапазон цен составит 30-32 саудовских риала за акцию (8-8,5 доллара).

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После этого Aramco станет самой дорогой публичной (то есть такой, чьи акции можно купить на бирже) компанией в мире. Она наверняка обойдет лидеров последних лет - Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet (управляющая компания всех проектов Google).

Власти страны одобрили IPO Saudi Aramco в начале ноября, подготовка шла несколько лет. Размещением занимаются крупные международные банки, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Bloomberg назвал IPO компании сделкой века.

Чтобы сделать компанию привлекательнее для инвесторов, Saudi Aramco планирует выплатить в следующем году 75 миллиардов долларов в качестве дивидендов, что даст им доходность в 3,75 процента. Кроме того, дивиденды не будут опускаться до 2024 года вне зависимости от цены на нефть.

Нефтяной гигант, таким образом, планирует привлечь до 25,6 миллиарда долларов. Окончательный объем размещения акций станет известен 5 декабря. Aramco может побить рекордные 25 миллиардов долларов, привлеченные китайским гигантом электронной коммерции Alibaba, который дебютировал на фондовом рынке в Нью-Йорке в 2014 году.

Саудовская Аравия рассматривает IPO Saudi Aramco как ключевой этап в планах наследного принца Мухаммеда бин Салмана по диверсификации экономики.

Напомним, Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами.



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