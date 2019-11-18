Tesla инвестирует четыре миллиарда евро в завод в Германии

На заводе в Бранденбург Tesla планирует выпускать до 150 тысяч электромобилей каждый год.

Tesla построит уже второй завод за пределами США depositphotos.com

Американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Об этом накануне сообщили агентство dpa и газета Bild am Sonntag.

Планируется, что после завершения первого этапа строительства на заводе уже будут заняты более 3 тысяч человек, а по окончании всех строительных работ – от 7 до 8 тысяч.

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Начало строительства в небольшом населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 километрах к юго-востоку от Берлина, запланировано на первый квартал 2020 года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года, и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y. В дальнейшем планируется выпуск в общей сложности до 150 электромобилей разных моделей ежегодно.

В соответствии с соглашением о намерениях, заключенным между Tesla и правительством федеральной земли Бранденбург, где расположен Грюнхайде, фабрика займет 300 гектаров. Обе стороны будут стараться “как можно скорее принять обязательные решения“ по проекту, цитирует документ Bild am Sonntag.

По информации издания, американский производитель намерен выкупить еще около 10 га у расположенного рядом центра грузовых перевозок. В случае согласия со стороны правительства ФРГ и Евросоюза Tesla может рассчитывать на государственную поддержку в размере около 300 млн евро.

Напомним, состояние Маска выросло на два миллиарда долларов.

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