Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома

Украинская компания получила предложение российских коллег, но ответ подготовит после детального ознакомление с ним.

Нафтогаз ответил шуткой на информацию о предложении Газпрома о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа на один год.

На странице в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко опубликовал картинку с подписью “look at all that mail not being delivered“, озаглавив ее “где-то между офисами Газпрома и Нафтогаза.

В свою очередь гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в комментариях к посту Витренко пошутил: “Я даже знаю, кто за это отвечает“.

Позже Витренко сообщил, что НАК получил факс с предложением Нафтогаза. Ответ на него будет дан после анализа.

Ранее пресс-служба Газпрома сообщила, что направила Нафтогазу официальное предложение о продлении транзитного контракта на год. Обязательным условием для заключения контракта назван взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа.

Напомним, в Газпроме назвали условия контракта с Нафтогазом.

