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Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома

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Украинская компания получила предложение российских коллег, но ответ подготовит после детального ознакомление с ним.
Юрий Витренко
Юрий Витренко
facebook.com/novoyevremya

Нафтогаз ответил шуткой на информацию о предложении Газпрома о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа на один год. 

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На странице в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко опубликовал картинку с подписью “look at all that mail not being delivered“, озаглавив ее “где-то между офисами Газпрома и Нафтогаза.

В свою очередь гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в комментариях к посту Витренко пошутил: “Я даже знаю, кто за это отвечает“.

 

Позже Витренко сообщил, что НАК получил факс с предложением Нафтогаза. Ответ на него будет дан после анализа.

Ранее пресс-служба Газпрома сообщила, что направила Нафтогазу официальное предложение о продлении транзитного контракта на год. Обязательным условием для заключения контракта назван взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа.

Напомним, в Газпроме назвали условия контракта с Нафтогазом.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, Витренко, газовые контракты, транзит газа
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Путин_xyйло    19.11.2019, 13:29
Оценка:  0
Путин_xyйло
Им такие шутки квартал пишет?
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