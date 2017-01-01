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Укрэксимбанк решил сменить главу правления

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Нового главу госбанка выберут на конкурсе. Такое решение принял набсовет после задержания нынешнего главы правления.
Укрэксимбанк ищет нового главу правления
Укрэксимбанк ищет нового главу правления
depositphotos.com

Набсовет Укрэксимбанка решил провести конкурс на нового главу правления из-за задержания нынешнего руководителя Александра Гриценко. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кандидаты могут подавать документы на участие в конкурсе до 18:00 2 декабря.

Отбор пройдет за несколько дней, финальный этап - собеседования - запланированы уже на 6 декабря.

Напомним, Гриценко был задержан СБУ 16 ноября. Он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Накануне суд назначил Гриценко залог менее 3 миллионов, хотя прокуратура требовала ареста с залогом в 100 миллионов гривен.

Напомним, Укрэксимбанк разместил евробонды на $100 млн.

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Теги: банки, банк, конкурс, Укрэксимбанк
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