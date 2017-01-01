Укрэксимбанк решил сменить главу правления

Нового главу госбанка выберут на конкурсе. Такое решение принял набсовет после задержания нынешнего главы правления.

Набсовет Укрэксимбанка решил провести конкурс на нового главу правления из-за задержания нынешнего руководителя Александра Гриценко. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кандидаты могут подавать документы на участие в конкурсе до 18:00 2 декабря.

Отбор пройдет за несколько дней, финальный этап - собеседования - запланированы уже на 6 декабря.

Напомним, Гриценко был задержан СБУ 16 ноября. Он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Накануне суд назначил Гриценко залог менее 3 миллионов, хотя прокуратура требовала ареста с залогом в 100 миллионов гривен.

Напомним, Укрэксимбанк разместил евробонды на $100 млн.

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