Укрэксимбанк решил сменить главу правления
Набсовет Укрэксимбанка решил провести конкурс на нового главу правления из-за задержания нынешнего руководителя Александра Гриценко. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Кандидаты могут подавать документы на участие в конкурсе до 18:00 2 декабря.
Отбор пройдет за несколько дней, финальный этап - собеседования - запланированы уже на 6 декабря.
Напомним, Гриценко был задержан СБУ 16 ноября. Он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.
Накануне суд назначил Гриценко залог менее 3 миллионов, хотя прокуратура требовала ареста с залогом в 100 миллионов гривен.
Напомним, Укрэксимбанк разместил евробонды на $100 млн.
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