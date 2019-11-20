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Boeing 737 утратил статус самого продаваемого самолета в мире

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Падению продаж у Boeing поспособствовал кризис, который начался после двух катастроф самолетов 737 MAX.
У Boeing до сих проблемы из-за самолетов 737 MAX
У Boeing до сих проблемы из-за самолетов 737 MAX
depositphotos.com

Boeing 737 потерял первое место в рейтинге самых продаваемых в мире пассажирских самолетов. Его обошел A320, выпускаемый европейским консорциумом Airbus. Об этом накануне сообщило издание Business Insider со ссылкой на отчеты о продажах лайнеров.

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Отмечается, что в последние 55 лет Boeing 737 являлся самым продаваемым самолетом в мире, но в конце октября его обошел Airbus A320. Согласно отчетам, Boeing на тот момент получил заказ на 15 136 самолетов семейства 737, а Airbus – на 15 193 лайнеров семейства A320.

В течение последних нескольких лет Airbus сокращал разрыв с Boeing по показателю продаж, особенно после того, как представил новейшую версию A320neo, выпуск которых начался раньше Boeing 737 MAX. При этом на конец 2018 года Airbus A320 отставал по продажам от Boeing 737 более чем на 400 самолетов.

Падению продаж у Boeing поспособствовал кризис, который начался в апреле нынешнего года, после того как концерн приостановила полеты 737 MAX из-за двух катастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте того же года потерпел крушение в Эфиопии (погибли 157 человек). После этого многие страны мира, включая Украину, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.

Напомним, Антонов продал первый самолет за 4 года.

Антонов продал первый самолет за 4 года

Источник: http://finance.bigmir.net/news/103022-Antonov-prodal-pervyj-samolet-za-4-goda
© Finance.bigmir.net

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Теги: самолет, Boeing, Airbus, продажи, крушение, самолеты, продажа, Boeing 737-500, крушение самолета
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    20.11.2019, 15:19
Оценка:  0
zadneprohodchik
А антоновов сколько сделали ноль или 1 в год?
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