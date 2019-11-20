Турецкий поток заполнили газом

“В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС “Русская“ и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации“, - говорится в сообщении.

Российский газопровод Турецкий поток полностью заполнили газом. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома во вторник, 19 ноября.

Отмечается, что одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

Стоит отметить, что Турецкий поток начали заполнять газом в рамках завершающего этапа испытаний перед вводом в эксплуатацию месяц назад.

Напомним, суд Амстердама арестовал акции Южного потока.

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