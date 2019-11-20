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Турецкий поток заполнили газом

Комментариев: 2
Газпром завершает пусконаладочные работы перед вводом газопровода в эксплуатацию, которая запланирована до конца года.
Турецкий поток планируют запустить до конца года
Турецкий поток планируют запустить до конца года
turkstream.info

Российский газопровод Турецкий поток полностью заполнили газом. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома во вторник, 19 ноября.

“В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС “Русская“ и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

Стоит отметить, что Турецкий поток начали заполнять газом в рамках завершающего этапа испытаний перед вводом в эксплуатацию месяц назад.

Напомним, суд Амстердама арестовал акции Южного потока.

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Теги: газ, Газпром, газопровод, Турецкий поток
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Комментариев (2)
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Антибес    20.11.2019, 14:54
Оценка:  +1
Антибес
Фы фсьо фрёти,ольгинские тролли!Нет такого газопровода!И моста нет в Крыму!И Путин помер!И вообще у нас Пэрэмога!)))))
гость  (аноним)  20.11.2019, 14:24
Оценка:  +1
гость
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