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НАК оценил, за сколько окупится "скидка Путина"

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Украине невыгодно отказываться от исков к Газпрому ради предложенной скидки на газ. РФ не хочет говорить о новом контракте без "обнуления" претензий.
Витренко подсчитал, на сколько невыгодно отказываться от исков
Витренко подсчитал, на сколько невыгодно отказываться от исков
facebook.com/Ukrainian.Real.Estate.Club
В случае принятия условий России по газу, которые подразумевают отказа от судебных споров, скидка окупится за 28 лет. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
 
“Если посчитать, то эта скидка, о которой говорит Путин… окупится за 28 лет, если сравнивать только с тремя миллиардами долларов, которые Газпром нам уже должен. Не говоря уже о новых исках“, - сказал он.
 
По словам Витренко, Украине “нет смысла ждать 28 лет“, чтобы получить то, что Нафтогаз может взыскать с Газпрома.
 
Нафтогаз суммарно оценивает свои претензии к Газпрому в 22 миллиарда долларов.

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Накануне Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.

В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
 

Напомним, Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома.

Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома

Источник: http://finance.bigmir.net/business/103151-Naftogaz-otvetil-shytkoi-na-predlojenie-Gazproma
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Теги: Россия, Украина, газ, Газпром, Нафтогаз, Витренко, газовая война
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