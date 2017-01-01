Россия максимально увеличила транзит газа Украиной

Транзит российского газа по территории Украины в Европу вырос почти до 300 миллионов кубометров в сутки.

Транзитный контракт между Украиной и Россией истекает в конце года depositphotos.com

В последнее время Газпром увеличил транзит газа через Украину практически до максимума. Об этом сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в Facebook.

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По его словам, после недавнего предложения Газпрома Нафтогазу о продлении контракта на год, создается впечатление, что Россия не особо планирует продолжать транзит через Украину газа после 1 января 2020 года.

“В последние недели Газпром увеличил транзит через Украину практически до максимума - 294 млн м3“, - подчеркнул он.

По мнению Макогона, можно сделать вывод: Газпром прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам. “А цены несомненно будут выше, если Газпром прекратит транзит“, - считает глава Оператора ГТС.

Напомним, НАК оценил, за сколько окупится “скидка Путина“.



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