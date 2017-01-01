Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия максимально увеличила транзит газа Украиной

Комментариев: 0
Транзит российского газа по территории Украины в Европу вырос почти до 300 миллионов кубометров в сутки.
Транзитный контракт между Украиной и Россией истекает в конце года
Транзитный контракт между Украиной и Россией истекает в конце года
depositphotos.com

В последнее время Газпром увеличил транзит газа через Украину практически до максимума. Об этом сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в Facebook.

Читай также: Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома

По его словам, после недавнего предложения Газпрома Нафтогазу о продлении контракта на год, создается впечатление, что Россия не особо планирует продолжать транзит через Украину газа после 1 января 2020 года.

“В последние недели Газпром увеличил транзит через Украину практически до максимума - 294 млн м3“, - подчеркнул он.

По мнению Макогона, можно сделать вывод: Газпром прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам. “А цены несомненно будут выше, если Газпром прекратит транзит“, - считает глава Оператора ГТС.

 

Напомним, НАК оценил, за сколько окупится “скидка Путина“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Россия, Украина, газ, Газпром, Нафтогаз, транзит газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь