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Аудит: НБУ выплатил миллионы уволенным сотрудникам

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В прошлом году в центробанке неэфективно расходовали 16,5 миллионов гривен: часть на зарплаты уволенным сотрудникам.
НБУ неэфективно потратил 16,5 млн грн
НБУ неэфективно потратил 16,5 млн грн
Пресс-центр НБУ

Национальный банк в 2018 году неэкономно использовал 16,5 млн грн административных расходов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

“Аудиторы установили, что незаконные и неэффективные управленческие решения должностных лиц Нацбанка привели к расточительному использованию 16,5 млн грн административных расходов в 2018 году“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в прошлом году 35 работникам НБУ, которые находились на ликвидированных должностях, выплатили зарплату в сумме 3,6 млн грн из-за несвоевременного их предупреждения об увольнении.

“Еще 3 млн грн неэкономно использованы из-за возобновления по решению суда незаконно уволенных работников, 9,9 млн грн - на содержание объектов НБУ, которые не используются“, - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что Счетная палата проведет проверку деятельности Минздрава за 2016-19 годы, когда ведомство возглавляла Уляна Супрун.

Напомним, НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе.

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Теги: бюджет, НБУ, Нацбанк, аудит, Счетная палата
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