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Украина намерена купить 10 новых поездов Hyundai

Комментариев: 3
Мининфраструктуры планирует модернизировать подвижный состав Укрзализныци, докупив в следующем году 10 новых поездов.
Украина хочет купить еще 10 поездов Hyundai
Украина хочет купить еще 10 поездов Hyundai
intercity.kiev.ua

Представители Министерства инфраструктуры и Укрзализниця в среду, 20 ноября, обсудили с представителями компании Hyundai перспективу покупки новых пассажирских поездов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина уже имеет опыт сотрудничества с компанией Hyundai, в частности, в 2012 году было приобретено 10 единиц межрегиональных электропоездов производства компании Hyundai Corporation", - приводятся слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

До 2021 года Украина планирует приобрести 10 новых пассажирских межрегиональных электропоездов двойного питания.

Приоритетом в сотрудничестве с иностранными компаниями остается частичная локализация производства в Украине, отметил Криклий.

Напомним, Укрзализныця массово уволила менеджеров пассажирского сектора.

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Теги: поезда, Укрзализныця, Хюндай Hyundai Укрзалізниця Укрзализныця Євро-2012, Мининфраструктуры
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Комментариев (3)
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33  (аноним)  21.11.2019, 20:14
Оценка:  0
33
Потому что это безполезно развивать полностью мёртвое УКр. машиностроение. Тут надо всё строить с нуля современное (не Совковое), а для этого нужны мега_деньги которые нам никто не даст; хорошо Полякам им немцы помогли влив в их развитие миллиарды, а кто нам такой подарок сделает.
Нужны-Погромы    21.11.2019, 19:46
Оценка:  -1
Нужны-Погромы
Зеленский разваливает Украинское машиностроение и поддерживает Корейское. Просто паразит.
Нужны-Погромы    21.11.2019, 19:44
Оценка:  -1
Нужны-Погромы
А почему не развивать Украинское машиностроение и давать работу украинцам ?
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