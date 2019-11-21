Украина намерена купить 10 новых поездов Hyundai

Мининфраструктуры планирует модернизировать подвижный состав Укрзализныци, докупив в следующем году 10 новых поездов.

Представители Министерства инфраструктуры и Укрзализниця в среду, 20 ноября, обсудили с представителями компании Hyundai перспективу покупки новых пассажирских поездов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина уже имеет опыт сотрудничества с компанией Hyundai, в частности, в 2012 году было приобретено 10 единиц межрегиональных электропоездов производства компании Hyundai Corporation", - приводятся слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

До 2021 года Украина планирует приобрести 10 новых пассажирских межрегиональных электропоездов двойного питания.

Приоритетом в сотрудничестве с иностранными компаниями остается частичная локализация производства в Украине, отметил Криклий.

Напомним, Укрзализныця массово уволила менеджеров пассажирского сектора.



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